



'Sfera' Derneği organizasyonunda, Manastır'ın tarihi eski çarşısında Türk Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Türk mutfağına ait yemekler, Türk müziği ve Türk kültürüne ait farklı değerler ilgilenenlere tanıtıldı. Misafirler helva, lokum yeme fırsatı yakalarken Türk Kahvesi, Türk çayı ve şerbetin keyfini de çıkarttı. Bazı vatandaşlar da Tavla oyununa ilgi gösterdi. Türkiye'den gelen gönüllü gençler ise bilmeyenlere Tavla oynamayı öğretti.



'Sfera' Sivil Toplum kuruluşu Manastır'ın yurt dışından gönüllü gençleri Makedonya'da ağırlayan etkin bir kuruluş. Türkiye'den getirttiği gençler ise Manastır'da hem Türk kültürünü tanıtıyor hem de iki ülke arasındaki kültürlerde farklılık ve benzerlikleri inceliyor.

Dernek bugüne kadar Türkiye'den 20'nin üzerinde genci Manastır'da ağırlayarak Türk kültürünün Makedonya'da tanıtılmasına aynı öyle bu gençlerin Makedonya kültürünü tanımalarına sebep oluyor. Ş.M.



