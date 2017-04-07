



Makedonya'nın Manastır şehrinde Türk-Roman Dostluk Derneği kuruldu. Derneğin tanıtımı ise 8 Nisan Uluslararası Roman günü vesilesiyle Manastır Kültür Merkezinde yapıldı.

Derneğin tanıtım programında dünyaca ünlü Roman asıllı şair ve sanatçılara ait şiirler ve şarkılar Roman ve Türk dillerinde söylendi. Programda ayrıca Roman vatandaşların dünyada zorluk çektikleri yaşam şartlarını anlatan "İntihar Evi" adlı filmden sahneler de misafirlere izletildi.

Roman - Türk Dostluk Derneği üyeleri yanı sıra derneğin tanıtım programına Üsküp ve Pirlepe'den de vatandaşlar katıldı. Programda yer alan Roman asıllı Devlet Bakanı Necdet Mustafa da derneğe çalışmalarında başarılar dilerken tüm Romanların 8 Nisan Uluslararası Roman günü de kutladı.

Manastır merkezli Roman - Türk Dostluk Derneği'nin başkanlığını Almira Kominova Rustemova üstlendi. Ş.M.