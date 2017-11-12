



Makedonya Türk Edebiyatında iz bırakan yazar Esad Bayram dün akşam saat 21.00 sularında vefat etti. Bayram bugün öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ohri’de defnedilecek.

Esad Bayram, hayatı boyunca önemli eserlere imza atmış ve Türk edebiyatından önemli eserleri Makedoncaya çevirmiştir.

Esat Bayram Kimdir?

Ohri’de doğdu. 1954’te öğretmen okulundan mezun oldu. 1963’te Priştine’de Yüksek Pedagoji Akademisi Türkçe Bölümünü bitirdi. Genellikle eğitimci olarak görev yaptı. Yayınlanan çocuk şiir kitapları yanı sıra, birçok şairlerimizin eserlerinin çevirilerini yaptı. Son çeviri kitabı, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Bülent Ecevit’in şiir kitabıdır.

Çocuklar için kısa hikâye denemeleri yazmıştır. “Aliveli”de 1990 haftanın günleri, yılın ayları ve bir sınıfta bulunan iki öğrencinin çeşitli durumları birer ikişer paragraf ile anlatır. “Mutfak Pehlivanları’nda 1996 ise mutfakta kullanılan eşyalar kısaca anlatılır.