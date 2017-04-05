



Makedonyalı genç Türk Piyanist Arda Mustafaoğlu, "Antonio Salieri" Uluslararası genç piyanistler yarışmasına katılarak birinci yeri kazandı. 30 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Verona şehrinde gerçekleşen yarışmada başarılı performans sergileyen Musafaoğlu, Sırbistan'dan sonra bu kez İtalya'dan da ülkeye en iyi piyanist olarak döndü.

Çin, İsviçre, İtalya, Letonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'tan toplam 56 piyanistin katıldığı yarışmanın jürisi Giorgio Lovato, Teresa Trevisan, Salvatore Spanò, Pasquale Iannone и Valentina Berman'den oluştu.

Performansıyla büyük beğeni toplayan Arda Mustafaoğlu, 15 yaş altı kategorisinde jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

Arda Mustafaoğlu, 'İliya Nikolovski - Luy' İlköğretim Okulu'nda son sınıf öğrencisidir. Genç piyanist bugüne kadar Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve İtalya'da katıldığı uluslararası yarışmalarda ödül kazanmıştır.