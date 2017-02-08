Makedonyalı ressam Besa Dauti’nin ‘Gülün Yansıması’ temalı resim sergisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı törenle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) izlenime sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Makedonya Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Makedonyalı Ressam Besa Dauti ‘Gülün Yansıması’ temalı sergisi Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu’nda açıldı. Açılış programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicüddin Şehabi, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, belediye yöneticileri ve sanatseverler katıldı.

“Sergi Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostlukları pekiştirecektir”

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, kardeş ülke Makedonya ve kardeş şehir Üsküp’ten Bursa’ya esen güzel bir rüzgarın estiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Makedonya Kültür Bakanlığı’nın ortak katkılarıyla serginin Bursa’ya geldiğini belirten Başkan Altepe, Bursa’nın bir Balkan şehri olduğunu, ilk günden itibaren Balkanlarla köprüleri oluşturduklarını ifade etti. Üsküp’ün 626 sene önce Yıldırım Beyazıt’ın komutanı Paşa Yiğit Bey tarafından fethedildiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Oralara ilk gittiğimizde bizleri karşılayan Behicüddin Şehabi ‘Buralara sahip çıkın. Çünkü buradaki eserleri Bursa’dan gelip yaptınız. Ecdadın mimarisini ve kültürünü buraya taşıdınız. Bunların canlandırılması gerekiyor. Eğer bunu siz yapmazsanız başka devletler yapacak ama ecdadın izlerini silecek’ dedi. Bizleri bu konuda bilinçlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de o günden bu yana oralardayız. 60’ın üzerinde eser yaptık. 10 tanesi sadece Üsküp’te oldu. İki ülke arasındaki dostluğun gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Açılan sergi de Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostlukları pekiştirecektir. Sergi hazırlanmasına emeği geçen sanatçı Besa Dauti başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Serginin Bursa’da açılmasından mutluluk duyduk”

Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicüddin Şehabi, Türkiye’de ve Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kültür Bakanlığı’nın genç yeteneklere destek vermek amacıyla kampanya başlattığını, Besa Dauti’nin bu çalışmasıyla beğeni topladığını anlatan Şehabi, “Hırvatistan’da sergi açmak üzere proje kazandı. Ancak bizler kendisini Bursa’ya getirmek istedik. Kendisi de ‘Türkiye’nin, Bursa’nın şanını biliyorum. Recep Başkanın hizmetlerini görüyorum. Türkler ile Arnavutlar arasındaki sıcak ilişkilere hayranım. Bursa’ya gitmekten onur duyarım’ dedi. Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle genç yeteneğimizi Bursa’ya getirdik. Gül, maneviyatımızda ve tarihimizde önemli simgedir. Gül, Peygamber Efendimizi bizlere hatırlatır. Bu yüzden serginin Bursa’da açılmasından mutluluk duyduk” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, sosyal, restorasyon ve birçok alanda Balkanlara hizmet ettiğini ifade eden Şehabi, Bursa’nın kendileri için merkez olduğunu dile getirdi.



Ressam Besa Dauti ise, Bursa’da sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Eserleriyle Makedonya’dan Türkiye’ye selamlar getirdiğini belirten Dauti, desteklerinden ötürü Makedonya Kültür Bakanlığı’na ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Besa Dauti tarafından konuklara sergi gezdirilerek bilgi verildi. Sanatçı Dauti sergide yer alan bir gül tablosunu Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye hediye etti. Başkan Altepe ise Yeşil Türbe biblosunu sanatçı Dauti’ye hediye etti.





Kaynak: Bursa Belediyesi