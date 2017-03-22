Yarışmaya Rusya, Slovenya, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan'dan 120'nin üzerinde piyanist katıldı.
Arda Mustafaoğlu, 'İliya Nikolovski - Luy' İlköğretim Okulu'nda son sınıf öğrencisidir. Genç piyanist bugüne kadar Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve İtalya'da katıldığı uluslararası yarışmalarda ödül kazanmıştır.
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