



Geçtiğimiz günlerde TRT Avaz’ın yayınladığı Memleket Yemekleri programına Makedonyalı öğrenciler konuk oldu. Mutfak kültürünün yanı sıra, Makedonya’daki etnik kimlikler, eğitim, sanat konuları üzerinde de konuşuldu.

Memleket yemekleri adı altında TRT Avaz’ın yayınladığı televizyon programının bu haftaki konusu Makedonya oldu. Ankara’da üniversite eğitimi gören Makedonyalı öğrenciler, Gülsüm Mustafova, Besir Zeneli ve Elif Mamuti programa davet edildi. Sohbet edilip şarkılar söylenirken Makedonya’dan gelen malzemelerle "Makedonska salata", "Pita" ve "Gulaş" yemekleri yapılarak öğrencilere sunuldu. Yemek kültürünü baz alan programda mutfağın yanı sıra genel bir Makedonya tanıtımı da yapıldı. Özellikle Makedonya’da yaşayan Türklerin durumu vurgulandı.

Program ocak ayında TRT Avaz ekranlarında yayınlanacak.