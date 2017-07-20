



Kalkan Derneği İzci kulübü dün İstanbul Ümraniye’de düzenlenecek izcilik kampına katılmak üzere Türkiye’ye gitti.

Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan yaptığı açıklamada, “Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı tarafından bu yıl da İstanbul Ümraniye İzcilik Kampına katılım için davet alan Kalkan Derneği ve Kalkan İzcilik Kulübümüz, TİKA'nın destekleriyle 9’uncu kez kampa katılmak üzere yola çıktılar. Makedonya’nın her şehrinden ve her etnik topluluktan oluşan toplam 340 öğrencimiz, İzcilikle tanışmanın yanı sıra İstanbul’un tarihi ve manevi güzellikleriyle de 1 hafta boyunca iç içe olacaklar. Geçtiğimiz yıl darbe girişimi sırasına denk gelen üyelerimizin, bu yılda darbecilere inat yine kampa katılım isteklerini duyan ve destekleyen TİKA’ya Kalkan Derneği yönetimi ve İzcilik kulübü olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.