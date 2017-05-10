



İzmir Kemal paşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali' kapsamında ilk kez düzenlenen yemek yarışmasına katılan Makedonya Aşçı ve Şefler ekibi üç altın madalya kazandı.

Aşçı ve şefler ekibinde yer alan Boban Bilbilovski, Lirim Dauti ve Cvetançe Todorovski'nin balık pişirme kategorisinde katıldığı yarışmada uluslararası jürinin beğenisini almayı başararak yarışmadan birincilikle ayrıldı.

Makedonya Aşçılar ve Şefler Birliği Başkanı Adriyana Alaçki yaptığı açıklamada, yarışmadaki bu başarının Makedonya aşçılarının dünya standartlarındaki aşçılara kafa tutabileceklerinin göstergesi olduğunu ifade etti.