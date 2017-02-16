



Makedonya Yazarlar Birliği, 70. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Toplamda 540 üyesi olan Makedonya Yazarlar Birliği'nde, aralarında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü'nün de bulunduğu 50 yıldan fazla üyeliği devam eden 30 yazar bulunuyor.

Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya Yazarlar Birliği'nin 70. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 50 yıldan fazla birliğin üyesi olan yazarların eserlerinin sergilenmesi öngörülüyor. Sergilenecek kitaplar arasında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo'nun eserleri de yer alacak. Bu yazarlar Makedonya Edebiyatının gelişiminde en büyük öneme sahip yazarlar olarak gösteriliyor.

70. kuruluş yıldönümü bugün Yazarlar Birliği'nin Üsküp'teki mekanında gerçekleşecek törenle kutlanacak.