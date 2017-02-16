



Makedonya Yazarlar Birliği bugün 70. kuruluş yıldönümünü kutladı. Tören Makedonya Yazarlar Birliği'nin Üsküp'te bulunan mekanında gerçekleşti.

Törene Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevksa, Makedonya Yazarlar Birliği Başkanı Vele Smilevski, Eski Üsküp Şehir Belediye Başkanı ve İşadamı Trifun Kostovski ve Makedonya Yazarlar Birliğinin üyeleri yer aldı. Katılımcılar arasında Yazarlar Birliği'nin Türk üyesi Yusuf Edip, Balkan Yazarlar Birliği Başkanı Mürteza Sulooca ve Türkiye'den Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Genel Sekreteri Zeki Gürel de hazır bulundu.

Yazarlar Birliği Başkanı Smilevski törende yaptığı konuşmada, "Bugünlerde 70. kuruluş yıldönümüne ulaşan Makedonya Yazarlar Birliği farklı nesillerden toplam 540 yazar ve entelektüel kişileri bir çatı altına topladı. Yazarlar Birliği çatısı altında Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Sırpça, Romanca, Ulahça ve Boşnakça kendi ana dillerinde eserler yazan bir çok sanatçı bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen dakikalarında şair ve yazarlara ödüller verildi.

'Türkçe Eserler Makedoncaya da Çevrilmeli'

Makedonca dışında eser yazan yazar ödülünün sahibi ve aynı zamanda 13 yıldır Makedonya Yazarlar Birliği üyesi Yusuf Edip gazetemize açıklamalarda bulundu.



Edip açıklamasında "Makedonya Yazarlar Birliği'nin 70. yıldönümü kapsamında bir çok ödül verildi. Türkçe yazılan eserler aslında Makedoncaya çevrilmediğinde dikkat çekmiyor. Ben bir şiir kitabımı Makedoncaya çevirdim ve bu kitabım ödüle layık görüldü." şeklinde konuştu.

Makedonya'da Türkçe eserler yazan yazar ve şairlere seslenen Yusuf Edip, "Yazar ve şairlerimiz Yazarlar Birliğine üyelik için müracaat etsinler. Onların üyeliklerini alalım. Çünkü çok az sayıda Türk üyelerimiz var. Oysaki çok değerli yazar ve şairlerimiz var." dedi.

Yazarlar Birliğinin yarım Asırlık Türk Üyeleri

Makedonya Yazarlar Birliği 70. kuruluş yıldönümünü kutlarken, 50 yıldan fazla birliğin üyeliğini yapmış yazarları da ön plana çıkarıyor. Bu yazarlar arasında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü de yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bu yazarların eserleri sergilenecek.

Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü eserleriyle Makedonya Türk Edebiyatının yaşayan abideleridir.