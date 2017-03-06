Makedonyalı kitap okuyucularına özel olarak düzenlenen 6 Mart Okuyucu Günü, bugün Makedonya Aziz Kliment Ohridski Milli Üniversite Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle birlikte kutlandı. Programda, 2016 yılının “En Çok Okunan Yazarı” ve Yayınlanmamış Eserler adlı yarışmada seçilen en iyi şiirilere ödül verildi.

Kitap okuma, kitap satın alma alışkanlığının artırılması ve Makedonya’daki kütüphanelere ziyaretlerin artması adına Makedonya’daki okuyucuların bayramı olarak nitelendirilen Okuyucu Günü töreninde, okuyucular ve konuklar için özel bir program hazırlanırken, programa katılanlara birer kitap da hediye edildi.

Törene, Aziz Kliment Ohridski Milli Üniversite Kütüphanesi Müdürü Dr. İvan Zarov, 2015 yılının en çok okunan yazarı ve bugünün özel konuğu olan Kosta Petrov’un yanı sıra, kitapseverler de hazır bulundu.



Programın açılış konuşmasını yapan Aziz Kliment Ohridski Milli Üniversite Kütüphanesi Müdürü Dr. İvan Zarov, bu yıl ikincisini düzenledikleri Okuyucu Günü programında, yazarların kitaplarında, okuyucuya önemli mesajlar verdiklerini ifade ederken, böyle önemli bir günün kutlanmasının ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Zarov, “Kitabı sevenlere, kitap okurken keyif alanlara, kütüphanenin kapıları her zaman açıktır” diyerek okuyucuların bayramını kutladı.

Makedonya’daki Halk Kütüphaneleri’nin de onayıyla, 2016 yılının En Çok Okunan Yazarı Vera Kalevska seçilirken, ödül, 2015 yılının En Çok Okunan Yazarı Kosta Petrov tarafından takdim edildi.



Diğerleri arasında, Yayınlanmamış Eserler adlı yarışmaya katılanların en iyi üç şiiri de seçilirken, “Yayıncılık” adlı derginin ilk sayısı, derginin editörü Vladimir İlievski tarafından tanıtıldı. Derginin içeriği hakkında bilgi veren İlievski, derginin ilk sayısında Makedonya’nın tanınmış Türk yazarlarından İlhami Emin’in edebi kişiliğini anlatan yazının da yer aldığını belirtti.