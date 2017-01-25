Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Koruma (MAKGÖÇ) Derneği üyeleri, topladıkları 5 ton kömür, 1 ton erzak ve 500 elbiseyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

MAKGÖÇ Derneği Manisa Şube Başkanı Eyüp Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene kış aylarında muhtaç ailelere yardım topladıklarını söyledi.

Kent genelinde muhtarlar tarafından tespit edilen muhtaç aileler için topladıkları yardımları ulaştırmaya başladıklarını söyleyen Deniz, Makedonyalıların toplumsal yardımlaşmaya oldukça değer verdiğini belirtti.

Deniz, topladıkları 5 ton kömür, 1 ton erzak ve 500 elbiseyi dar gelirli ailelere ulaştırmak üzere hazırladıklarını, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.