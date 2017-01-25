MAKGÖÇ Derneği Manisa Şube Başkanı Eyüp Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene kış aylarında muhtaç ailelere yardım topladıklarını söyledi.
Kent genelinde muhtarlar tarafından tespit edilen muhtaç aileler için topladıkları yardımları ulaştırmaya başladıklarını söyleyen Deniz, Makedonyalıların toplumsal yardımlaşmaya oldukça değer verdiğini belirtti.
Deniz, topladıkları 5 ton kömür, 1 ton erzak ve 500 elbiseyi dar gelirli ailelere ulaştırmak üzere hazırladıklarını, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.
Makedonya Göçmenlerinden Muhtaç Ailelere Yardım
Türk Tiyatrosu Bu Kez 'Othello'yla Seyirci Karşısında
Dram Fakültesi Öğrencileri Yeni Oyununu Sahneledi
Sabri Abdula Sanat Hayatının 50. Yılını...
Üsküp’te “Osmanlı Mezar Taşlarının...
Kültür Bakanlığı’nın 2017 Listesinde...
Kültür Bakanlığı 2017'de Destekleyeceği...
Türk Tiyatrosu Yeni Oyunuyla Seyirci Karşısına...
Yorumlar