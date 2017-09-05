Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti bu yılki 8 Eylül Bağımsızlık günü kutlamalarını organize ediyor. “Makedonya özgürdür, özgür yaşıyor” sloganı altında düzenlenecek organizasyonda birçok etkinlik öngörülüyor.
6 – 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikler arasında müzik şöleni de yer alıyor. Başbakanlık binası önündeki İlinden Bulvarında kurulacak alanda saat 17.00 itibariyle başlayacak programda dans, opera, müzik konseri gibi eğlence gösterileri sunulacak. Gösteri sunacaklar arasında Makedon, Arnavut ve Roman grupları yer alıyor.
Aynı gün bu gösteri alanında Başbakan Zoran Zaev de katılımcılara 8 Eylül Bağımsızlık konuşması yapacak.
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