Makedonya Atatürkçüler Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Çankaya Belediyesinin daveti üzerine Ankara’ya gitti.
Dernek Başkanı Halil Abdullah ve 45 gençten oluşan heyet, 17 Mayıs’ta Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatükr’ün mozolesine çelenk bıraktı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini sunan Makedonyalı gençler, Ankara’nın diğer yerlerini de gezme fırsatı buldu.
Bugünkü etkinlikler kapsamında Ankara’da bulunan gençlerin Çankaya Belediyesinin düzenleyeceği ve Funda Arar’ın sahne alacağı konsere katılmaları bekleniyor.
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