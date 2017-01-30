Makedonika Vakfı, UNESCO işbirliği ve “Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu” mali desteği ile, “Dijital yayıncılık sektöründe genç ve yetenekli sanatçıların tanıtılması” projesi çerçevesinde, Makedonya’nın genç Türk şairlerinden Rabie Ruşid’in de “Umudum Bir Avuç Papatyam” adlı kitabı, dijital kütüphanede okunacak eserler arasında yer alıyor.

Proje kapsamında, Makedonika Vakfı’nın ücretsiz kütüphanesinde tüm etnik toplulukların genç yazarları anadilinde ve aynı zamanda Makedonca da yayınlanan 40 eser yer alıyor.

Bu projeye katılan genç şair Rabie Ruşid, yaptığı açıklamada, yirmi iki şiir içeren “Umudum Bir Avuç Papatyam” adlı eseriyle katıldığını ifade etti. Ruşid, “Yaşam içerisinde insanın halleri mısra mısra işlenmiştir. Şiirlerin geniş bir konu yelpazesine sahip olduğunu göreceksiniz. Kimi şiirlerin sizi bir gezintiye çıkardığına, kimi şiirlerin hüzünlendirdiğine, kimi şiirlerin sizi özlemlerinizle tanıştırdığına şahit olacaksınız. Modern şiirinin bütün izlerini görmemiz mümkün olan bu kitapçıkta yer alan şiirler, hece sonu ölçüsü ve kafiyeden uzak, daha çok üç ahenkle uyumun yakalandığı örneklere sahiptir” dedi.



Okurların düşünce dünyasında yeni uyanışların olmasına katkı sağlanacak

Şiirlerinin birçoğunun düz yazıya da yaklaştığını söyleyen Rabie Ruşid, şiirlerde modern şiirin bakış açısı ile konu olarak günlük hayatın ayak seslerinin daha net duyulduğunu ifade ediyor. “Beklentiler, korkular, ümit, ümitsizlik, yalnızlık, mekân yansımaları, betimlemeler, sevgi, ayrılık, ölüm, kavuşma isteği, anne sevgisi, anavatan özlemi vb. gibi günlük yaşantıda sıradan insanların duygu ve düşünceleri ile yaşamları şiire aktarılmıştır. Makedonya Türk şiirinin devam ettiğinin bir göstergesi olan bu kitap gelecek genç şairlere de umut olacaktır. Yazma isteği ilahidir. Yazılanların gün yüzüne çıkması için teşvik ve cesaretlendirici unsurlar gerekir” şeklinde konuştu.



Bu eser, gençlerin şiire yönelmesi için bir teşvik olacaktır

Ruşid, diğerlerinin arasında, “Bu eser gençlerin şiire yönelmesi, yazanların ise gün yüzüne çıkması için bir teşvik olacaktır. Önceden yazılmış olan ve bu şiirlerimin bir kısmı Yeni Balkan Yayınevi’nde yayınlamış olduğum Hüma Kuşu adlı kitabımda yer alırken bazıları da yayınevinde yayınlanmasını beklediğim ikinci şiir kitabım Alaimisema olan eserimde yer almaktadır. Geniş bir hayal dünyasının ürünlerini de içerisinde barındıran bu kitapçık okurlarının düşünce dünyasında da yeni uyanışların olmasına katkı sağlayacaktır. Mekânlardan tarihi olaylara ve bu olayların şairdeki derin izlerine şahit olunacaktır.” dedi.

Genç şair Rabie Ruşid, bu eserinde 2007 yılından 2016 yılına kadar farklı tarihlerde ve yıllarda yazılmış olan şiirlerini seçtiğini sözlerine ekledi.

Yayınlanan 40 eserde, Rabie Ruşid’in yanı sıra, İnci Ahmed’in “Benim İçimdeki Öteki Ben” adlı kitabı da yer alıyor.