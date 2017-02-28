



Brezilya'da düzenlenen MAV Horror Film Festivalinde Makedon-Türk ortak yapımı kısa metrajlı film gösterime girecek. "Pembe Giyen Kadın" adlı film Makedonyalı yönetmen Aleksandra Kardalevska ile Türkiyeli yönetmen Onur Özcan tarafından hazırlandı.

Türkiye'nin ve Makedonya'nın Due Damballa ve Quasar yapıcıları tarafından çekimleri İstanbul'da geçen yıl yapılan filmde bir film ekibinin kadına şiddet konulu çekim yapma serüvenini anlatıyor.