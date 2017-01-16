



Üsküp Türk Tiyatrosu bu yıl da hem oyuncu hem teknik ekip kadrosuyla başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor. Tiyatro oyuncuları dışında oyunların başarılı geçmesini sağlayan teknik ekip de büyük çaba sarf ediyor. Bu çalışanlar aslında bir nevi sahne arkasındaki kahramanlar da denebilir.

Üsküp Türk Tiyatrosunun başarılı ekibinde genç isimler de yer alıyor. Bunlardan biri de ses sorumlusu Levent İbrahim. Kendisi, yaptığı açıklamalarla tiyatro oyununda müzik ve ses efektlerinin önemini anlattı.

Levent İbrahim, 3 yıldır Üsküp Türk Tiyatrosunda çalışıyor. 10'un üzerinde oyunda görev yapan İbrahim, tiyatrocu bir aileden geliyor.

"Tiyatrocu Bir Aileden Geliyorum"

Gazetemize yaptığı açıklamada neden tiyatroyu tercih ettiğini anlatan Levent, "Yaklaşık 3 yıl önce bu göreve başladım. Tiyatro çocukluğumdan beri ilgimi çekiyordu. Babam beni küçükken tiyatroya getirir, ben de oyunlar seyrederdim. Ailemizde tiyatroyla ilgilenenlerin sayısı çok olduğu için tiyatrocu bir aileden geldiğimi söyleyebilirim. Ailemde tiyatro ile uğraşanları saymam gerekirse, babam Sahne Aksesuar Sorumlusu Tankut İbrahim, amcam Oyuncu Tamer İbrahim, dedem Haki İbrahim ise Sahne Şefi görevini yapmıştır. Ailemdeki tiyatroya karşı bu yakın ilginin bana da geçtiği açıkça gözüküyor." sözlerini ifade etti.



Bugüne kadar görev yaptığı oyunlarda en çok aklında kalan oyunu da açıklayan Levent, "Çalışmaya başladığımdan bu güne kadar 10'un üzerinde tiyatro oyununda görev yaptım. Benim için en önemli ve aklımdan silinmeyen oyun ise ilk görev aldığım oyundu. "Hikayelerde Shakespeare" isimli oyunun tiyatro kariyerimdeki ilk görevim olması beni etkiledi. Bu nedenle bu oyun aklımdan silinmeyecek." şeklinde konuştu.

"Müzik, Oyunlara Duygu Katıyor"

Levent İbrahim, bir tiyatro oyununda müzik ve ses efektlerinin öneminden de bahsetti. Müziğin oyunlara duygu kattığını da dile getirdi.

Müzik ve ses efektlerinin önemine değinen İbrahim, "Müzik ve ses efektleri Tiyatro oyununa çok şey katıyor. Ses bir oyun için çok önemli. Şimdiye kadar ben ses olmayan bir tiyatro oyununa rastlamadım. Müzik bir nevi oyuna duygu katıyor. Örnek verecek olursak, oyunda bir acı sahne olduğu zaman acı müzik veya neşeli bir sahneye neşeli müzik katarak oyunun duygusunu uyandırıyor. Nasıl bir sinema filmi müzik ve ses efektleri olmadan anlamını kaybediyorsa, tiyatro oyunu için de aynı şeyi söyleyebiliriz." dedi.

Son olarak da Türk Tiyatrosunun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Levent, "Türkiye Cumhuriyeti dışında Türkçe faaliyet gösteren Avrupa'daki ilk profesyonel tiyatro özelliğine sahip Üsküp Türk Tiyatrosunun bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Bu sıcak ve aile ortamında bulunmak beni mutlu ediyor. Ayrıca Makedonya'daki Türkleri için büyük önem taşıyan bu kurumda değerli büyüklerimden öğrenecek çok şeyim var. Büyüklerimden edineceğim tecrübelerle bu kuruma uzun yıllar hizmet etmek istiyorum." şeklinde ifadeler kullandı.