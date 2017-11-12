Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün gelenekse lbir hale getirdiği “Kütüphane Sohbetleri”nin konusu Sâlih Âsım Bey ve onun kaleme aldığı "Üsküp Tarihi ve Civarı" kitabı olacak.
Kitabı hazırlayan Prof. Dr. Süleyman Baki, burada bir sunum gerçekleştirecek.
Söz konusu etkinlik bu akşam saat 18.30’da Bushi Resort & Spa’da yapılacak.
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