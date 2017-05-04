Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün geleneksel hale getirdiği “Kütüphane Sohbetleri” etkinliği yarın devam edecek.
Türkoloji projesi kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedizliği’nin sunumuyla, Türk yazar Refik Halit Karay’ın hayatı ve eserleri ele alınacak.
Herkse açık olan etkinlik, saat 16.00’da Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde başlayacak.
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