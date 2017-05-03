Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğinde bugün Üsküp’teki Kurşunlu Han’da “Gelin Kitap Okuyalım” etkinliğini gerçekleştirdi.

Yağmura rağmen devam eden etkinliğe Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Halkbank AD Skopje Vekaleten İcra Kurulu Başkanı Turhan Ademi, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, üniversite hocaları, yayın evleri ve kitapseverler katıldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, okumanın insanlığın gelişmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kocayusufoğlu, “Biz her zaman okumanın yanında yer alacağız. Üniversite olarak öğrencilerimizle bu işin içinde var olacağız. Bundan sonra da öğrencilerimizin teşvikleri hususunda birebir gayret içinde olacağız” dedi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, iki kurumun işbirliğinde hayata geçirdikleri etkinliğe Türkçe, Makedonca ve Arnavutça yayın yapan yayınevlerinin projenin içerisinde yer almasının önemine değindi.



Korkmaz, “Projenin amacı özellikle kitap okumayı arttırma, farkındalığı geliştirme ve kitap okumaya teşvik etme” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında 10 dakikalık kitap okuma arasında sonra öğrenciler okudukları kitaplar hakkındaki duygularını dile getirdi.



Makedonya’daki yayınevleri “Yeni Balkan”, “Logos A”, “Divan Yayıncılık” ve “Kultura” temsilcileri de çıkarttıkları kitaplar hakkında bilgi verdi. Çin’den Konfüçyüs Ensitüsü temsilcisi Wang Lulu’nun okuduğu şiir de programa renk kattı.