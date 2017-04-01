



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik Makedonya'nın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Müşavir Özçelilk, Makedonya'da faaliyet gösteren televizyon, gazete, dergi, elektronik medya ve diğer kurum temsilcilerini Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nde ağırlayarak müşavirliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin gelecek hafta 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Turizm Fuarın katılımı ve orada Türkiyeli sanatçının sergileyeceği gösteri hakkında da bilgi veren Özçelik, basın mensuplarına yönelik önümüzdeki aylarda Türkiye'yi tanıtma gezileri yapmayı planladıklarını da ifade etti.