Kültür Bakanlığı’nın 2017 yılında destekleyeceği projeleri arasında; Sanat ve Kültür Yaşamı Derneği “Diyalog” tarafından yayınlanacak olan Makedonya’nın önemli Türk yazar ve şairlerinden İlhami Emin’in Makedonca “Jivotot Pee i Plaçe” adlı kitabı, Almanah Yayınevi tarafından Semra Samet’in “Traganye” (Arayış) ve Türkiye’li yazar Güngör Dilmen’in “Galileo’nun Günahları” adlı kitapları yer alıyor.

Desteklenen dergiler arasında ise yine Yeni Balkan Yayınevi’nin Bahçe Çocuk Dergisi, tek Türk dergi olarak yer alıyor.



Osmanlı eserlerine sahip çıkılıyor

Kültürel mirasın korunmasında da katkı sağlayan Kültür Bakanlığı, Manastır – Kültürel Varlıkları ve Müzeleri Koruma Enstitüsü’nün, Manastır’daki Yeni Camii’nin Sanat Galerisinde Arkeolojik Kazılar projesi, Gostivar’daki Koruma Merkezi Enstitüsünün Ahmed Çako Evi’nin pencerelerinin değiştirilmesi ve Simnitsa köyündeki eski cami projelerine destek sağlayacak.



Folklor ve Sahne Sanatları Etkinlikleri de desteklenecek

Folklor ve Sahne Sanatları Etkinlikleri kapsamında, Üsküp “Marko Tsepenkov” Folklor Enstitüsü’nün projesi, Gostivar “ASNOM” Kültür Merkezi Enstitüsünün 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü etkinliği projeleri de destek alacak projeler arasında.

Türkiye’ye gidecek olan kültür evleri ve dernekler ise, Üsküp “Yeni Yol” Kültür Güzel Sanatlar Derneği Denizli Festivali, Delçevo “Nikola Yonkov Vaptsarov” Kültür Merkezi – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – İzmir, İştip “Gotse Delçev” – Kütüphanelerde nadir bulunan Osmanlıca ve eski Slav dilleri kitaplarının tanıtımı, Kalkandelen – Makedonya’daki Arnavut Yayıncılar Birliği-Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Makedonya edebiyat eserlerinin sunumu; Üsküp Türk Tiyatrosu –“Otellho” oyununun 19. Uluslararası “Sabancı” Tiyatro Festivali’nde gösterimi - Adana; Üsküp Arnavut Tiyatrosu – Türkiye Ulusal Tiyatro tarafından düzenlenen tiyatro festivaline katılımı; Ustrumca “Anton Panov” Kültür Merkezi’nin Antalya’da “Şömine” ve “O” adlı tiyatro oyunlarının gösterimi; Üsküp “İbe Palikkuka” Uluslararası Festivali-Bartın, Üsküp “Emin Duraku” Uluslararası Festivali-Altınova ve Kalkandelen “Celadin Zekiri” Uluslararası Festivali- Büyükçekmece projeleri destek alacak.