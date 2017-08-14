Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulunun aldığı kararla Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresinde yapılan görev değişikliği vesilesiyle Türk müdürler arasında devir teslim töreni yapıldı.
Vekaleten Müdür olarak atanan Menfi İlyaz, resmi olarak görevi eski müdür Ardiyan İsmaili’den devraldı.
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