



Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi Müdürü Menfi İlyas beraberindeki Makedonya Müzeler Genel Müdürü Gordan Nikolov ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bölüm Yöneticisi Aleksandar Yordanoski Merkez Jupa Belediyesini ziyaret etti.

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile Kültür Bakanlığı heyeti arasında gerçekleşen görüşmede Kocacık’taki Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi’nin anı evinin statüsü hakkında konuşuldu. Ayrıca bu kurumlar ve Merkez Jupa Belediyesi arasında yapılabilecek işbirliği alanları tespit edildi.



Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi Müdürü Menfi İlyas, Makedonya Müzeler Genel Müdürü Gordan Nikolov ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bölüm Yöneticisi Aleksandar Yordanoski’nin Merkez Jupa Belediye Başkanı ile gerçekleştirdikleri görüşmede ayrıca ilerde başarılı çalışmalara imza atılması için zemin hazırlanması konusunda mutabakata varıldı. F.S.