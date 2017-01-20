Kültür Bakanlığı Eylül ayında açtığı proje destekleme ilanının sonuçlarını açıkladı. Ulusal Kurumların Yıllık Programı ve 2017 yılı için kültür ve sanat alanında, basılı ve elektronik kitaplarının Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiğini açıkladı. Yeni Balkan Yayınevi bu yıl da listedeki yerini aldı.

Ülkedeki yayın gelişiminin teşvik edilmesi, kültür ve sanat alanında yayınlanan kitapların artması amacıyla bu projenin başlatıldığı ifade edilirken, Kültür Bakanlığı’nın bu yılki listesinde çeşitli projelerin yanında Türklere ait projeler de mevcut.

2010 yılında açılan proje destekleme ilanından yararlanan Yeni Balkan Yayınevi, 2010 yılından bu yana birçok kitap için Kültür Bakanlığı’ndan destek aldı. Bu yıl da Yeni Balkan Yayınevi tarafınca yayınlanacak olan Cemal Süleyman’ın “Birlik’te Otuz Yıl” ve Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel’in “Kırmızı Gülün Alı Var, Makedonya Yazıları” adlı kitapları ile Bahçe Çocuk Dergisi’nin bir sayısı desteklenecek.