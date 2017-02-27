Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları Konseyi'nin (CoMoCoSEE) 3. Bakanlar Konferansı "Sürdürülebilir Kalkınma için Kültür Teşviki" başlığı ile 21-22 şubat tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi.

CoMoCoSEE'nin dönem başkanı Arnavutluk Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansa Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, üye ülkelerin bakanları ve bakanlık temsilcileri katıldı. Makedonya adına konferansa Tiran Büyükelçisi Stoyan Kayanov katıldı.

Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Üsküp Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik konferansta yer alanlar arasındaydı.