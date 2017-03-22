



Türk, Arnavut ve Boşnak şairler Doğru Yol TKSD salonunda gönül köprülerinden dünyaya barış güvercinlerini uçurdular.

Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Doğru Yol TKSD Nazım Hikmet Edebiyat Kolu ortaklaşa dizi etkinliklerinin sonuncusunu dünya şiir bayramı vesilesiyle düzenlediler.

Etkinlik, Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç’ın 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle yazmış olduğu mesajı okumasıyla başladı. Beksaç’ın okumuş olduğu mesajı buraya olduğu gibi aktarıyoruz:

“Şiir; uyuyan, derinlerde bir yerlerdeki heyecanı, duygu fayhattını tetikleyendir. Şiir, güzelliğe kürek çekmektir. Şiir, büyük bir yürektir.

Şiir, savunmanın değil, atağa durmanın harcıdır. Şahlanan at, yağmur sonrası gökleri süsleyen gökkuşağıdır. Evet, şiir mutlaka gökkuşağı olmalı, yaşamın tüm renklerini içine almalı.

Şiir, gönülden gönüle giden köprülerin ipince duygularını, ağını ören örümcek, bal yapan arı misali işçiliği sırtlayandır. Temmuz ayında yağan kardır, borandır. Şiir, insanlık konutunun çimentosudur.

Sadık bir arkadaştır şiir. Nankörlük etmez. Yol ortasında bırakmaz insanı. Arkadaşın arkadaşı bıraktığı gibi...Yalnızlığın gür korosu, çaresizlik anların insanı derbeder eden bir ney taksimidir. Şiir, yaraya tuz değil, melhem sürendir...

Şiir, zalimlere inat mazlumların elinden tutandır. Yolunu şaşırmış gemicilere deniz feneri, Afrika’da açlık çeken çocuğa umut...Evet, şiir dediğin delikanlı olmalı, gözüpek...Adam gibi olmalı yahu!

Zaten çocuk gibi pak, çocuk gibi gerçek, çocuk gibi dürüst değil mi?

Öyle ya, şiir dediğin söz sahibi olmalı. Geçtiği yerlerde kırmızı halılar döşenmeli. Sultanı, kralı selama durmalı. Şiir dediğin kalp gibi atmalı, kalp gibi, güm güm güm!

Evet, şiir bir ırgattır. Gün 24 saat erdemlik tarlasında, güzellik bahçesinde ter döken, yakan güneşe, susuzluktan çatlamış toprağa inat, ırgatlık yapmaktan onur duyandır.

Şiir dağ gibidir, dağ! Yüzyıllara meydan okuyan:hüznün, heyecanın, zulmün, mutluluğun dört mevsim nöbetine duran...

Şiir, dünya barışı uğruna bir an bile göz yummayan, büyük aşkların tanığı, gözyaşının sırdaşı, incinmiş yüreklerin vazgeçilmez tesellisidir.

Şiir, bir şelale, engin bir okyanus, insanların uğramayı ihmal etmediği vazgeçilmez bir limandır.

Biliyoruz şiir, ekmek, aş vermiyor, işsize iş bulmuyor. Bir sözle şiir karın doyurmuyor. İnsanları ev bark sahibi yapmıyor. Yaptıramıyor. İnsan harabesi olmuş nankörlerin dersini verebilecek gücü yok belki de. Akan kanın durmasını, dünyanın hemen yerinde insanlar arasındaki hıncı bertaraf etmeyi, silahlarını satmak için savaşları başlatıp bunu adeta düğün bayram görenlerin haddini bildirecek kadar da bileği güçlü değil. Tüm bu olumsuzluklara belki de hiçbir zaman son verecek bir güç konumunda olamayacak. Olsun, şiir buna rağmen görevini, direncini, misyonunu dünya durdukça sürdürecektir...

Bize kalan şiire inanmak, onun gün geçtikçe dünya barışı için, yaşamın güzelliği için bir nebze de olsa katkısının olabileceğine olumlu bakmaktır.

Yaşasın Şiir!”





Bunu, etkinliğe katılan şairlerin kendi özgün dizelerini okumaları izledi. Nice sanat olaylarına sahne olan Doğru Yol salonu dün akşam da son derece içerikli bir sanatsal olaya daha tanık oldu. Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça okunan dizeler, günümüz çalkantılı dünyaya barış, kardeşlik, dostluk mesajları içeriyordu. Beraberliğin, topluca hareket etmenin, paylaşmanın güzel bir örneğiydi dün akşam sergilenen. Şiirseveler unutulmaz bir geceye şahit oldular: Geceye katılan şairler şunlardı: Raif Buş, Türkan Başa, Salaydin Krasniçi, Miftar Acemi,İskender Muzbeg,Zeynel Beksaç, Dr.Taner Güçlütürk, Musa Büşrani, Esin Muzbeg, Sümeyra Canolari, Özcan Micalar ve Edin Kude.

Daha geçleri etkinliğe katılan Mustafa Balye ve Üzeyir Hayredini’yle de şiirden ve ortak yapılacak projelerden söz edildi. İçinde bulunduğumuz yıl birkaç ortak etkinlikle işbirliğine daha bir hız verileceği konusunun altı çizildi.

Değerli sunucu ve tiyatro sanatçımız Yunus Şimşek’in bu kez de o tok sesiyle proğramın içerikli geçmesine katkısı oldu. Proğramda ayrıca Fuat Edip Baksı ,Behçet Necatigil ve Rıdvan Canımdan da dizeler yer aldı.

Tolga Kazaz ve sanatçı arkadaşı Armend’in canlı müzik performansı gerçek anlamda geceye ayrı bir renk kattı.

Etkiliğe Mehmetçikler, Yunus Emre temsilcileri ve çok sayıda şiirsever katıldı.