



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moldova’nın Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde donanım desteğinde bulunulan Komrat Süleyman Demirel Kreşi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Mehdi Eker, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından hizmete açıldı.

Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde eğitim , sağlık ve alt yapı gibi birçok alanda faaliyet gösteren TİKA, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 100 çocuğa hizmet veren Komrat Süleyman Demirel Kreşi’ne TİKA tarafından donanım desteğinde bulunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Moldova ziyaretine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Mehdi Eker, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından söz konusu projenin açılışı gerçekleştirildi.



Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TİKA’nın hem bölgede hem de Dünya’nın dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerine değinerek, “Hizmete kazandırılan kreşin daha nice, yüzlerce güzel çocuğumuzun hayata yetişmesinde başlama noktası olmasını temenni ediyorum” dedi. Kreşe 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel isminin verilmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Türkeş, söz konusu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Mehdi Eker, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından kesilerek Komrat Süleyman Demirel Kreşi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından TİKA’nın donattığı sınıfları gezen heyet, öğrencilere hediye paketleri dağıttı.