



Başkent Üsküp'te, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkıları ve Yerli Düşünce Derneği organizasyonuyla Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.

Makedonya Halk Tiyatrosu'nda (MNT) 10 Mayıs Çarşamba günü yönetmenliğini ünlü Türk Yönetmen Osman Sınav’ın yaptığı ve İmirzalioğlu’nun başrolde oynadığı Uzun Hikâye Filminin galasıyla başlayacak film haftası 4 gün sürecek.

Türk Filmleri Haftasında Uzun Hikaye filmi dışında Çakallarla Dans 4, Çanakkale Yolun Sonu, Elveda Katya ve Annemin Yarası filmleri yer alacak. Gala dışındaki tüm gösterimler Üsküp Şehir Ticaret Merkezi’nde bulunan Millenium Sinema Salonu’nda yapılacak.

'Sinema Etkinliğinin Ana Amacı Kültürel Etkileşim Oluşturmak'

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, film haftası ile ilgili yaptığı açıklamada "Düzenlediğimiz bu sinema etkinliğinde ana amacımız sadece insanlara Türk filmlerini izletmek değil, kültürel etkileşim de oluşturmak. Türk sinemacıları ile Makedonya sinemacılarını ve tiyatro sanatçılarını bir araya getirmek. Bu etkinlikler sayesinde Azerbaycan'la iki tane ortak filme başladık. Kazakistan'la da bir ortak film projesi başlattık" ifadelerini kullandı.

Bu etkinliğin diğer bir amacını da açıklayan Kılıç, "Türk sineması son yıllarda belli bir ivme kazandı. Biz bu etkinliklerle Türk filmlerinin bu bölgelerde de vizyona girmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu Azerbaycan'da başardık. Türkiye'de vizyona giren film aynı hafta Azerbaycan'da da giriyor" dedi.

Film Haftasına Ünlü Yönetmen ve Oyuncular da Katılacak

Üsküp'te 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Türk Film Haftası etkinliğine Türkiye'den özel misafirler de katılacak. Katılacaklar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu da yer alacak.



Film haftası etkinliğine katılacak yönetmeler arasında ise Osman Sınav, Öner Kılıç, Murat Şeker ve Ahmet Sönmez var. Ünlü oyuncular Emre Kızılırmak, Derya Şensoy, Ayçin İnci, Turgay Kılıç ve Burak Demir'in de Üsküp'e gelmesi bekleniyor.

Öğrenci - Sanatçı Buluşması

Öner Kılıç gazetemize yaptığı açıklamada ayrıca her film sonrasında o filmin yönetmeni ve oyuncuları ile söyleşilerin yapılacağını, seyircilerin de film ve oyuncular hakkında merak ettikleri her şeyi sorabileceklerini belirtti.

Kılıç ayrıca Türkiye'den gelecek sanatçıları Makedonya'daki öğrencilerle buluşturacaklarını da dile getirdi. Kılıç, 11 Mayıs'ta Gostivar'daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde, 12 Mayıs'ta ise Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde örenci-sanatçı buluşması etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.