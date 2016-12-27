



Makedonya'nın en köklü Türk Kültür Güzel Sanatlar Derneği olan Yeni Yol, 70. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken yeni yapılanmaya da gitti.

Uzun yıllar başkanlık görevini sürdüren Kuytim Osman'ın istifa etmesinin ardından KGSD Yeni Yol, düzenlediği toplantıda eni yönetim ve meclisi ile yeni Başkanını seçti. KGSD Yeni Yol Başkanlık görevine Salaydin Zekir seçilirken, Derneğin Meclis Başkanlığı görevine de Firdaus Nebi seçildi.

Önümüzdeki dönemde Yeni Yol Derneğinin başkanlık görevini yürütecek olan Salaydin Zekir, aynı zamanda Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmenidir.