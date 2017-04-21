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21 Nisan 2017 Cuma

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Karakuş: 'Yahya Kemal'in Üsküp Hayatı Ciltler Dolusu Kitap Çıkarır'

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımıyla Üsküp'te Yahya Kemal Beyatlı konulu konferans düzenlendi.

21 Nisan 2017 Cuma 21:31
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Karakuş: 'Yahya Kemal'in Üsküp Hayatı Ciltler Dolusu Kitap Çıkarır'



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu akşam Başkent Üsküp'teki tarihi Çifte Hamam'da 'Abide Şahsiyetler' başlığı altında Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımıyla Yahya Kemal Beyatlı konulu konferans düzenlendi.

Konferansta katılımcılara "Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han Diyarıdır" mısrasıyla tanıdığımız Yahya Kemal Beyatlı'yı anlatan Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, "Yahya Kemal'in sadece Paris hayatı ciltlerce kitap çıkarır, sadece İstanbul hayatı ciltlerle kitap çıkarır ve sadece Üsküp hayatı ciltler dolusu kitap çıkarır." ifadelerini kullandı.

'Hiçbir Şiiri Yayınlanmadan Ünlü Olan Şairdir Yahya Kemal'

Konferansa konuşmacı olarak katılan Öğretim Görevlisi Yrd. Do. Dr. Ertuğrul Karakuş, yaptığı açıklamada Yahya Kemal'in Türk edebiyatındaki önemine değindi.

Karakuş, "Yahya Kemal Beyatlı bizim edebiyatımızda çok müstesna yere sahip kendi çapında hatta rekorlar kırmış bir insandır. Örneğin hiç bir şiiri yayınlanmadan ünlü olmuş bir şairdir. Veyahut hiç bir şiir kitabı yayınlanmadan Türkiye'nin en iyi şairi olarak seçilmiş bir şairdir. Dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı'yı yerinde yani Üsküp'te anmak yapılacak en güzel etkinliklerden birisiydi" şeklinde konuştu.

'Yahya Kemal Kişiliğini Üsküp'te Kazandı'

Üsküp Yunus Emre Müdürü Fuat Korkmaz konferans hakkında yaptığı açıklamada, "Yahya Kemal, kişiliğini çocukluk yıllarını geçirdiği Üsküp'te kazandı.Yahya Kemal bir medeniyet şairimizdir. Edebiyata, bir çok yazara, bir çok şaire bir edebiyatçı bir yazardır." dedi.

Müdür Korkmaz,  başlattıkları 'Abide Şahsiyetler' projesi kapsamında ikinci bir yazarı da 2018 yılında tanıtacaklarını belirtti.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Abide Şahsiyetler' başlığı altında düzenlenen etkinlik kapsamında ise yarın Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Üsküp Türk Çarşısında gerçekleşecek gezi eşliğinde Yahya Kemal Beyatlı'yı anlatacak.

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