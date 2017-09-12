



Başta Balkanlar olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlenen TİKA, bu amaçla faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan ecdat yadigârı eserlerin restorasyon çalışmalarını yaparak da önemli projelere imza atıyor.

Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde bulunan ecdat yadigarı Hüseyin Paşa Camii’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesini kapsayan imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Pljevlja Belediye Başkanı Mirko Djaçiç, TİKA yetkilileri ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan T.C Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, TİKA’nın Karadağ’da hayatın birçok alanına katkı sağlayacak önemli projeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Osmanlı’nın Balkanlar’daki en güzel eserlerinden biri olan beş asırlık Hüseyin Paşa Camisinin bahçe duvarının ve çevre düzenlenmesi projesinin yapılmasına imkan sağlayan Karadağ Hükümetine, Pljevlja Belediyesine ve Karadağ İslam Birliği’ne teşekkür etti.

Protokol töreninde Pljevlja Belediye Başkanı Mirko Djaçiç, Pljevlja Belediyesi’nin TİKA ile birçok alanda son derece iyi bir işbirliği içinde olduklarını kaydederek, Hüseyin Paşa Camisinin dinler arası hoşgörünün sembolü olduğunu vurgulayan Djaçiç, projeye katkılardan dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç de, TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği tüm yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek, Karadağ İslam Birliği’nin bu yardımlar sayesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Karadağ'da gerçekleştirilen en önemli projelerin destekçisinin her zaman Türk kurumları olduğunu belirten Feyziç, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun ise, TİKA’nın Karadağ genelinde önemli projelere imza attığını ve Türk halkının dostluk elini Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Koordinatör Altun, ecdat yadigarı Hüseyin Paşa Camisinin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirterek, Karadağ’a yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde Osmanlı'nın Balkanlar'daki en güzel eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1570 yılında yapılmış olan beş asırlık Hüseyin Paşa Camisi, Sakal-ı Şerif'in yanı sıra dört asırlık kilime ve el yazması Kur'an-ı Kerim'e ev sahipliği yapmakta. 42 metrelik Balkanlar'daki en uzun minaresi ve masmavi kubbesiyle görenleri kendine hayran bırakan tarihi cami, içindeki kalem işleriyle de dikkat çekiyor. Her yıl Kadir Gecesi, Sakal-ı Şerif'i görmek için Müslümanların yanı sıra Hristiyanların da ziyaret ettiği cami, bu özelliğiyle bölgedeki diğer camilerden ayırt ediliyor.

Proje kapsamında, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen tarihi Hüseyin Paşa Camisi’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesinin yapılıp korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.