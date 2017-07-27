



TİKA, ortak bir tarihten kaynaklanan zengin beşeri, sosyal ve kültürel bağlarımız olan Karadağ’da eğitim, sağlık, tarım, çevre, istihdamın geliştirilmesi alanlarında gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile Karadağ’ın kalkınmasına ve bir barış, istikrar ve refah alanı haline dönüşmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Karadağ’ın en az gelişmiş şehirleri arasında yer alan, Sırp ve Karadağlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Şavnik şehrinin merkezinde bulunan “şehir meydanı” TİKA tarafından yenilenerek Şavnik Belediye Gününde hizmete açıldı.

Açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Karadağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simoviç, Şavnik Belediye Başkanı Miyomir Vuyaçiç, TİKA yetkilileri ve Şavnikli vatandaşlar katıldı.

Şehir meydanının açılış töreninde konuşan Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simoviç, Karadağ’ın doğal güzellikler bakımından zengin olan Şavnik şehrinde TİKA tarafından yenilenen şehir meydanının uzun dönemde farklı etkinlikler ve organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini belirterek, projeye katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip de, TİKA'nın Karadağ'da hayatın birçok alanına katkı sağlayacak önemli projeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Şavnik Belediyesi vatandaşlarının belediye gününü kutladı. Büyükelçi Galip, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun ise, TİKA’nın Karadağ genelinde önemli projelere imza attığını ve Türk halkının dostluk elini Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Koordinatör Altun, Savnik vatandaşlarına yeni meydanın hayırlı olmasını diledi.

Program, barış güvercinlerinin gökyüzüne salınması ile son buldu.