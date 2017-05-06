Ü.Y.

Pirlepe Belediyesine bağlı Kanatlar köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Pirlepe Belediyesi ve Türkiye’den Kanatlar ve Çevre Köyleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkıları ve önderliğinde canlı müzik eşliğinde ikinci kez Kanatlar köyünde büyük bir program düzenlendi.Yoğun bir katılımın olduğu şenliğe, Kanatlar köyü halkı yanı sıra civar köyler ve Türkiye’den gelen misafirler de katıldı. 2. Uluslararası Hıdırellez Şenliği’nde Pirlepe Belediye Başkanı Mariyan Ristevski de hazır bulundu.Bu organizasyonda emeği geçen Kanatlar ve Çevre Köyleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Çalışkan açılış konuşmasını gerçekleştirirken, aynı zamanda organizasyonda emeği geçenlere ve köy öğretmenlerine de hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.