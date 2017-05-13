Her Ramazan ayında farklı etkinlikler düzenleyerek Ramazan ayının önemine dikkat çeken ZOR Derneği, bugün düzenlediği Ramazan öncesi programıyla bu yılki Ramazan etkinliklerine başlamış oldu.

Kalkandelen’e bağlı Yajintse köyünde bayanlara yönelik köy camiinde program düzenlerken, ZOR Derneği Kur’an Kursu hocaları İlahiyatçı Hfz. M-r. Hacer V. Sulooca ve Emine Veseli’nin yanı sıra İsa Bey Kız Medresesi’nde hafızlık yapan öğrencilerin sunmuş oldukları programla, Yajintse köyü kadınları anlamlı bir programa tanıklık ettiler.



Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayı ve oruç hakkında bilgi veren Muallime Hacer V. Sulooca, Ramazan ve oruçla ilgili merak edilenleri kadınlara anlattı. Ramazan ayının önemine de vurgu yapılırken, vaazın yanı sıra ilahiler ve hatim duası da programda yer aldı.

ZOR Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, Ramazan ayı boyunca kadınlara yönelik mukabele geleneğinin sürdürüleceği belirtilirken, Üsküp dışında da benzeri etkinliklerinin devam edeceği ifade edildi.