2003 yılından bu yana aralıksız devam eden Kalkandelen’deki 23 Nisan Ulusal Egenemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü. Kalkan Derneği, Yeni Hayat Derneği ve İstikbal ilkokulun organize ettiği etkinliğe, Kalkandelen Belediyesi de destek verdi.



Kalkandelen Kültür Evinde gerçekleştirilen programa, Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Belediye Başkanı Teuta Arifi, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Kormaz, Kalkan Derneği Başkanı ve İstikbal İlkokulu Müdür Yardımcısı Cengiz Destan, Yeni Hayat Derneği Başkanı Erkan Ali ve öğretmenler katıldı.



“Çocuklarımız, Sizler Hepiniz Birer Türk Bayrağısınız”

Açılışta bir konuşma yapan Devlet Bakanı Beycan İlyas, bu bayramın kutlanmasında vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını saygıyla andığını belirtti.

İlyas, “Bu bayram yok olmanın eşiğine gelmiş bir dönemde Türk milletinin dirilişinin ve şahlanışının tarihidir. 23 Nisam 1920, Ankara’nın çorak toprağında yeni umut, yeni başlangıç ve ayağa kalkışın müjdesi, düşmanların vatan toprağında barınamayacağının kararlılık bildirisi olmuştur” diye konuştu.



Çocukların toplumumuzun geleceği olduğunu vurgulayan ve onlara mesaj veren Bakan İlyas, “Bugün size düşen görev, atalarınızın sizler emanetlerinin yılmaz bekçileri olduğunuzu göstermek ve Türk milletinin tüm değerlerine canla başla sahip çıkmaktır. Değerli çocuklar, unutmayınız ki siz değerli evlatlarımız bizim gelecekteki umutlarımız, yarınlarımızın sahipleri, hilallerlimiz ve yıldızlarımızsınız. Size verilmiş olan değerin ve önemin bilincinde olup çok çalışın ve Türk milletinin daha da yükselmesine vesile olun. Sizler hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı yere düşünmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek sözlerine başlayan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.



Büyükelçi Kara, “Bizler de gelenek olduğu üzere bütün dünyada her 23 Nisan’ı tekrar kutluyoruz. Bu da bizlere çok ciddi bir neşe kaynağı oluyor. Pazar günümüzün bu kadar renkli geçmesi bizim için onur vericidir” dedi.

Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan, 14 yıl önce Kalkandelen’de ilk 23 Nisan töreni düzenlendiğinde sunucu olarak başladığını hatırlattı. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere ne kadar teşekkür etse az olacağını kaydeden Destan, “Arkada aylardır hazırlanan bir heyecan ve hazırlık var. Bu heyecanı daha değerli kıldığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi’nin katılımcılara Türkçe hitap etmesi büyük alkış topladı.



Konuşmaların ardından çocukların hazırladığı programa geçildi. Şarkılar, şiirler, tiyatro gösterisi ve çeşitli programlar sergileyen öğrencilerin programı büyük alkış topladı.