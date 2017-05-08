



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali, şölenle sona erdi.

Antalya'da gerçekleşen Festivale Makedonya'yı Kalkandelen'in Yeni Hayat Kültür Sanat Derneği temsil etti. Yeni Hayat Halk Oyunları Ekibi sergilediği performansla festival katılımcılarının büyük ilgisini topladı.



Yeni Hayat Folklor Ekibi Antalya'da festival kapsamında gerçekleşen kortej yürüyüşüne de katıldı. Ekip ayrıca festival kapsamında gerçekleşen şenliklerde de sahneye çıkarak performans sergiledi. En iyi folklor ekibi olarak seçilen Yeni Hayat üyeleri sergiledikleri halk oyunlarıyla şenliklerin kapanışını da yaptı.



Yeni Hayat Derneği Başkanı Erkan Ali festivalin kapanış töreninde Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve Festival Sorumlusu Feyza Gedikli'ye hediye takdim etti.