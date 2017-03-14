Türkiye’nin Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 11 Mart’ta başladı.
Festival kapsamında, 5 Balkan ülkesinden 6 oyunun yanı sıra, 2 Devlet Tiyatrosu oyunu ve Oda Tiyatrosu'nda ağırlanacak 3 özel alternatif tiyatro topluluğu sanatseverlerle buluşuyor.
Makedonya’yı temsil eden Kalkandelen Halk Tiyatrosu, festivalin kapanışında “Minik Thomas’ın Ordusu” adlı oyunuyla sahne alacak. Oyun, 26 ve 27 Mart tarihlerinde Ahmet Vefik Paşa (AVP) Tiyatrosu'nda saat 20.00’da başlayacak.
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