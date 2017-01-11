



Kalkandelen'de faaliyetlerini sürdüren Kalkan Derneği, öğretmen ve öğrencilere yönelik Türkiye gezisi organize etti.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul ve Bursa'ya gidecek olan öğretmen ve öğrenciler tarihi yapşıları ve bazı önemli kurumları ziayret etme imkanı bulacak.