Kalkandelen'de faaliyetlerini sürdüren Kalkan Derneği, öğretmen ve öğrencilere yönelik Türkiye gezisi organize etti.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul ve Bursa'ya gidecek olan öğretmen ve öğrenciler tarihi yapşıları ve bazı önemli kurumları ziayret etme imkanı bulacak.
Kalkan Derneği'nden Öğretmen ve Öğrencilere...
“El Hilal” Kuruluşunun 25. Yıldönümünü...
Türk Dili ve Edebiyatının Şaheserleri Sergisi
Dünyanın En Pahalı Konseri, Giriş: Bir Gülüş...
Yeni Yol Makedonya'da Yaşayan Tüm Türklerin...
“Bir Hilâl Uğruna, Balkan’dan Anadolu’ya”...
KGSD Yeni Yol'un Yeni Başkanı Salaydin Zekir...
Makedonyalı Öğrenciler TRT’ye Konuk Oldu
Yorumlar