Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Valilik ile Belediyeninü düzenlediği etkinlik kapsamında, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, KKTC ve Ukrayna’dan folklor ekipleri katıldı. Makedonya'dan Karşıyaka folklor ekibinin performansı beğeni topladı.



Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Biraz önce hem mehteran takımımız hem diğer faaliyet icra eden gruplar gerçekten bu ruhu fazlasıyla yaşattılar. Burada toplanan müthiş bir kalabalık var. Bu resmi protokol bayramlarının ötesinde gerçekten bir halk bayramı, bütün Kahramanmaraşlıların gönül verdiği, katıldığı, katkı sunduğu bir bayram” ifadelerini kullandı.