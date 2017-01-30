



İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-GÖÇ) düzenlediği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni başkanını seçti. Bal-Göç'ün Başkanlığına Prof. Dr. Ayşe Kayapınar seçildi.

Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, başkanlık konuşmasında, "Amaçlarının kesinlikle partiler üstü bir yapı sağlayarak ve birlik beraberlik içinde bir Bal-Göç kimliği oluşturmak." olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Bulgaristan’ın Varna’ya bağlı Provadia kasabasında doğmuş olup, aslen Varna’nın Pınarlı/İzvornik köyündendir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde görev almakta olup Balkanlarla yakından ilgilenmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.