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25 Nisan 2017 Salı

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İştipli Öğrenciler 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dün İştip’e bağlı Pırnalı köyündeki “Straşo Pincur” ilkokulunda öğrenciler tarafından küçük bir müsamere düzenlendi.

25 Nisan 2017 Salı 10:33
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İştipli Öğrenciler 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı Kutladı


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dün İştip’e bağlı Pırnalı köyündeki “Straşo Pincur” ilkokulunda öğrenciler tarafından küçük bir müsamere düzenlendi.

23 Nisan’a özel Türk bayraklarıyla şiirler okuyan öğrenciler, 23 Nisan’ın tarihçesi ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında da kısa bir bilgi verdi. Programda, çocuklara bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği ifade edilirken, çocuklar bunun üzerine birkaç yazı da kaleme aldı.

Okulda düzenlenen müsamere “Straşo Pincur” ilkokulu ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.
       

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