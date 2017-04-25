23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dün İştip’e bağlı Pırnalı köyündeki “Straşo Pincur” ilkokulunda öğrenciler tarafından küçük bir müsamere düzenlendi.23 Nisan’a özel Türk bayraklarıyla şiirler okuyan öğrenciler, 23 Nisan’ın tarihçesi ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında da kısa bir bilgi verdi. Programda, çocuklara bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği ifade edilirken, çocuklar bunun üzerine birkaç yazı da kaleme aldı.

Okulda düzenlenen müsamere “Straşo Pincur” ilkokulu ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

