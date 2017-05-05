



İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü düzenlediği “TÜRK GÜNÜ” programında Hoca Ahmed Yesevî’yle ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

UNESCO, 2016–2017 yıllarını Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi yılı ilan etmişti. İştip Türkoloji Bölümünün yaptığı bu programla Makedonya’da Hoca Ahmed Yesevî ile ilgili ilk etkinlik de gerçekleştirilmiş oldu.

Üniversitenin 4 nolu yerleşkesinde düzenlenen bu anlamlı programda açış konuşmasını bölüm başkanı Prof. Dr. Mariya Leontik yaptı. Dekan Doç. Dr. Dragana Kuzmanovska ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz yaptıkları selamlama konuşmalarında Türk kültürünün ve Ahmed Yesevî’nin önemine değindiler, bu anlamlı programı gerçekleştirenlere teşekkür etiler.

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Râna Gürel yönetiminde hazırlanan müzik ve şiir dinletisinde İngilizce bölümünden Caner Aslan sazıyla seslendirdiği parçalarla Ahmed Yesevî ve yoldaşlarını yâd ederken; Ahmed Yesevî’nin şiirlerinden ve Ahmed Yesevî için yazılan şiirlerden örnekleri Türkoloji öğrencileri Ana Camova, Cengiz Züberov, Erkul Ahmedoğlu, Tsvetanka Yanevska okudular.

Prof Dr. Mahmut Çelik’in başkanlığında düzenlenen panelde; Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca “Hoca Ahmed Yesevî’nin Hayatı”nı, Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel “Ahmed Yesevî’nin Öğretileri”ni, şair İlhami Emin de “Hikmetlerin Makedoncaya Çevirisi” konusunu anlattılar.

Doç. Dr. Aktan Ağo ve Prof. Dr. Mariya Leontik yönetiminde hazırlanan “Ahmed Yesevî’nin Hikmetlerini Makedoncaya Çeviri Yarışmasında” birinci gelen Türkoloji öğrencisi Andon Toşik’e ödülü takdim edildi. Bu tür yarışmaların devam edeceği vurgulanırken çeviri yarışmasının adının “Kuğu” olacağı belirtildi ve ödül sahibine bir de kristal “Kuğu” hediye edildi.

Bölüm öğrencilerinden vefat eden Ernat Demirov’un ailesine sunulmak üzere hazırlanan taziye mektubunu Serkan Usein okudu ve Ernat Demirov’un çocuklarına da değişik hediyeler verilerek Hoca Ahmed Yesevî ruhuna uygun bir davranış sergilenmiş oldu.

Kapanış konuşmasını Prof. Dr. Mahmut Çelik yaptıktan sonra Bölüm hocaları tarafından; Yunus Emre Türkoloji projesi kapsamında iki yıldır İştip Türkoloji Bölümünde görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel çiftine çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek hediye takdim edildi.”Türk Günü” etkinliğinin gelenek haline gelmesi temennilerinde bulunuldu.

Sunuculuğunu Mariya İvanova ve Senem Eminova’nın yaptığı Programa bölüm öğrencilerinin yanı sıra Kril Metodiy Üniversi misafir öğretim görevlisi Faruk Uysal, İştipliler, Radovişliler ve Türkiyeli vatandaşlar da katıldılar. İki saatten fazla süren etkinliğe Makedon Basın-yayın kuruluşlarının ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı. Katılımcılar program sonrasında Üniversitenin sosyal tesislerinde ağırlandılar. İslam Yaşar