Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da bu yıl yedincisi düzenlenen 2017 Shopping Fest yine milyonlarca turistin odak noktası olmayı başardı. Birbirinden renkli etkinliklerle devam eden 2017 İstanbul Shopping Fest Milyonlarca turisti ağırlıyor.

1 Temmuz’da başlayan ve 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan festival İstanbul’un en güzel zamanı olarak nitelendiriliyor.



Tarih ve alışveriş keyfini bir arada yaşatabilmeyi başaran dünyanın belki de nadir şehirlerinden biri olan İstanbul tarihi mekânları ve modern alış veriş merkezleriyle yedincisi düzenlenen bu festivale ev sahipliği yapıyor.

Tarih ve Alışveriş Keyfi Bir Arada

Tarihi Kapalı Çarşı tarih ve alışverişi bir arada yaşatmayı başaran en önemli simgelerden bir tanesi. Sultan Ahmet Camii, Aya Sofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi ve yüzlerce tarih kokan diğer yapılar İstanbul Shopping Fest’e ayrı bir renk katıyor.



Son yıllarda inşa edilen yeni alışveriş merkezleri de dikkatlerden kaçmıyor. Birçok tarihi yapıyı barından İstanbul’da bir o kadar da modern yapılar mevcut. Özellikle son yıllarda açılan yeni alışveriş merkezleri İstanbul’a olan ilgiyi daha da arttırıyor.

İstinye Park, Zorlu Centar, Kanyon, Emar gibi hem ilginç mimariye sahip hem de modern dünyayı simgeleyen alışveriş merkezleri Shopping Fest’e olan katılımı her geçen yıl arttırıyor.



Alışveriş merkezlerindeki dünyaca ünlü markalar da alışveriş keyfini yaşattırıyor.

Eşsiz Lezzetler İstanbul Sokaklarında

Türkiye’nin eşsiz lezzetlerinin sunulduğu birbirinden güzel restoranlar İstanbul’un birer incisi haline gelmiş. İster tarihi mekânlarında, ister alışveriş merkezlerinde eşsiz lezzetlerin tadılabileceği restoranlar mevcut. Ayrıca boğaz kenarında da çok sayıda restoranlar misafirlerini ağırlıyor.

Kebap, balık, pide gibi Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Akdeniz, Anadolu ve diğer yörelerine ait mutfaklar İstanbul sokaklarında mevcut.



Türk mutfağı yanı sıra İstanbul restoranlarında İtalyan, Çin, Japon, Rus mutfakları ve daha pek çokları seçenekleri de yer alıyor.

Şehrin en güzel zamanında bulunmak için zamanınız var. Makedonya’dan uçakla sadece 1 saatlik uzaklıkta gerçekleşen İstanbul 2017 Shopping Fest’e katılmak için zaman kaybetmeyin.



