



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Prozart Yayın Evinin işbirliğinde bu akşam başkent Üsküp'ün tarihi Türk çarşısında bulunan Bushi otelde İskender Pala'nın Ünlü Yazar İskender Pala'nın Makedoncaya çevrilip yayınlanan Katre-i Matem kitabının tanıtımı yapıldı.

İskender Pala'nın da teşrif ettiği kitap tanıtım etkinliğinde Akademisyenler Luan Starova ve Aleksandar Prokopiev kitap hakkında konuştu. Pala, daha sonra ise kendisine iletilen soruları da cevapladı.

Etkinliğin sonunda ise İskender Pala, okuyucularına Katre-i Matem'in Makedonca ve Türkçelerini imzalayarak hediye etti.



"Bizi Birbirimize Daha sıkı Bağlayabilecek Bir Kitap..."

Pala gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir kitabın başka bir dilde ayrı gönülleri taşıyan insanlar arasında hemen hemen aynı duyguları paylaşan, yaşanmışlıkları yeniden üreterek, yeniden okuyarak birbirleriyle sanki biraz arkadaş, sanki biraz akraba, sanki biraz dost, biraz dert ortağı gibi olmaları benim için mutluluk verici bir şey. Yazdıklarım gök kubbenin altında her zaman olan şeyler. Sadece kıyafetler farklı. 18. yüzyılda geçen bir hikaye ama aslında bugünün hikayesi, hepimizin hikayesi. her insanın yüreğinde bir sızı, bir sızı, bir sevinç, bir hüzün bırakabilecek bir hikaye. İstanbul'un güzelliği ile belki Üsküp'ün güzelliğini örtüştürecek bir zemin hazırladığı için bu coğrafyalarda bizim eskiden hatıralarımızı tazeleyecek bir kitap olduğu için, belki biraz da aynı ırmakta su içmiş, aynı şekilde yaşamış, aynı medeniyet birikiminden ilham almış, insanlar olarak bize birbirimizi daha sıkı bağlayabilecek bir kitap olduğu için burada Üsküp'te Katre-İ Matem'in 'İstanbul Lalesi' adıyla tercüme edilmesinin mutlu günün yaşıyoruz." sözlerini dile getirdi.



"Bu Tarz Projelere Desteğimiz Sürecek"

Bu etkinliği gerçekleşmesinde katkı sağlayan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, yaptığı açıklamada "Enstitü olarak Türk şairlerin, Türk yazarların, Türk Edebiyatçıların Makedonya'da var olması, Makedonya'daki edebiyat severlerle buluşması, buradaki yayın evlerinin raflarında, kitapçıların raflarında kitapların yer alması bizi gerçekten heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle son dönemlerde şunu görüyoruz, Türk yazarlara, Türk şairlere büyük bir talep var. Enstitümüzün bu tarz projelere desteği devam edecek." dedi.



Prozart Yayın Evinden Deyan Traykovski, açıklamasında DŞvan Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan İskender Pala'yı Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte burada ağırlamanın kendileri açısından mutluk verdiğini ifade etti.

Aleksandar Prokopiev, yaptığı açıklamada, "Bugün İskender Pala gibi çağdaş Türk edebiyatının en önemli yazarlarından birinin burada olması, zengin Türk eserlerinin buraya eriştiğinin göstergesidir." şeklinde konuştu.