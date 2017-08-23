Çayır Belediyesinin en büyük yatırımlarından biriyle yapılan İskender Bey Meydanı, 25 Ağustos’tan itibaren resmi olarak açılacak.

Üsküp Türk çarşısının güney girişinde bulunan meydanın açılışı, bir dizi kültür-sanat etkinliğiyle yapılacak ve 2 Eylül’e kadar devam edecek.



Bu kapsamda düzenlenecek konserler, kısa film ve belgesel gösterimleri, sergiler ve diğer etkinliklere Üsküp Bilgi Merkezi (KİC) ve Makedonya Ulusal Galerisi destek verecek.