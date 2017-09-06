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06 Eylül 2017 Çarşamba

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İlhami Emin’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Belgesel Filmi Oluyor

Yönetmenliğini İsmet Arasan’ın yaptığı “Gülçınar İlhami Emin” adlı belgesel filminin çekimleri devam ediyor. İki ülke Kültür Bakanlıklarının desteklediği belgesel filmi, İlhami’i Emin’in hayatı, sanatı ve eserlerini konu alıyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 13:19
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İlhami Emin’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Belgesel Filmi Oluyor



Makedonyalı Türk şair, yazar ve gazeteci İlhami Emin’in hayatı, “Gülçınar İlhami Emin” adlı belgesele konu oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Makedonya Kültür Bakanlığı ile Nano Film ltd. Şirketinin destekleriyle çekimleri yapılan filmin ekibi,  Yönetmen, Yapımcı ve Senarist olarak İsmet Arasan, Danışman Rıfat Emin, Görüntü Yönetmeni Mustafa Kemal Korkmaz, Özgün Müzik bestekarı Erdal Güney, Kameraman Taner Akçil  ve Yönetmen Yardımcısı Meral Kurulay’dan oluşuyor. İlhami Emin'in gözetmenliğinde, ortak bir çalışma özelliği taşıyan filmin bir diğer üyesi ise Sanat Yönetmeni Selahattin Ayvaz.

Belgesel filminin 60 dakikalık Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça altyazılı olması planlanıyor.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan filmin yönetmeni, yapımcısı ve senaristi İsmet Arasan, İlhami Emin’in sanatı, hayatı ve eserlerini konu alan bir film çekmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlhami Emin’in 87 yıllık hayatında bu topraklarda yaşanan olayların şahidi olduğunu dikkat çeken Arasan, “İlhami Bey amca bir Balkan çınarı. Çok köklü ve çok eski bir Balkan çınarının damarlarından, köklerinden ve filizlerinden birisi. Onun gölgesinde biz eski fısıltıları ve onda birikmiş fısıltıları kaydediyoruz. Kendi doğrularımızı doğrulamak için film yapmıyoruz. Biz hakikatin çocuklarıyız. Hakikatin filmini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arasan, “Kainatta kalıcı olan bir sıfat varsa, hakikat onlardan birisidir. Yeryüzüne ait çıkarlar, hesaplar, kaygılar o filmin enerjisine ne kadar karışmazsa o kadar estetik, sinematografik, sanatsal bir eser olur” dedi.

Balkanlarla İlgili Üçüncü Film

Kendisinin de Balkanlı bir ailenin göçmeni olduğunu vurgulayan Arasan, “Bizler Yörük’üz, Evlad-ı Fatihanız. Balkan kokusuyla büyüdük. Bu Balkan kültürü, insanlar nerede yaşıyorsa kültürel olarak havasından, suyundan, geleneklerinden, davranışlarından, deyişlerinden, manilerinden, türkülerinden besleniyor ve şekilleniyorsunuz” diye konuştu.

Balkanlarla ilgili ilk çalışmasının 2007 yılında başladığını kaydeden Arasan, “Kültür Bakanlığı bana ‘git araştır’ bütçesi verdi. Gittim, araştırdım ve 2008 yılında filmi gerçekleştirdim. Film, Tuna’da Türklerin yaşadığı, Türk kültür dünyasının en şaşırtıcı, masalsı ve artık olmayan bir adanın hikayesini anlatıyor. Adakale adasının hikayesini” ifadelerini kullandı.

Arasan, Balkanlarla ilgili ikinci filminin Türk Tiyatrosuyla ilgili olduğuna dikkat çekti. 2010’da 60. yıldönümü kitabını bir rastlantı sonucu elde etmesinin ardından film yapma fikrinin ortaya çıktığını belirten Arasan, “Balkanların Kalbindeki Sahne” adlı filmin Makedonya galasının T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle gösterime girdiğini belirtti.

Mayıs ayında Türk Tiyatrosuyla ilgili belgeselin Montreal’de en iyi Türk belgeseli seçildiğini sözlerine ekledi.

Arasan, son olarak kendilerine destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi, Türkiye'nin Makedonya Büyükelçisi  Tülin Erkal Kara, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik, Yunus Emre Kültür Merkezi, MK Türk Tiyatrosu, Makedonya Arnavut Tiyatrosu, Kinoteka, Makedonya Etnografya Müzesi, Az. Kliment Ohridski Milli Kütüphanesi başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kişilere teşekkürlerini sunarak sözlerini noktaladı. B.L

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