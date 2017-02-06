



Türkiye ile Makedonya arasında kültür ve eğitim alanında son 25 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş göstermiştir. Özellikle iki ülkenin kültür merkezlerinin karşılıklı kurulması ve son dönemlerde iki ülke öğrencilerinin üniversite okumak için Makedonya ve Türkiye'yi tercih etmesi bunun en net göstergesidir.

21 Aralık 2012 tarihinde Makedonya ile Türkiye arasında karşılıklı Kültür Merkezleri'nin kurulmasına ilişkin anlaşma dönemin Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska tarafından İstanbul'da imzalanmıştır.

Yunus Emre Enstitüsü İlişkilerin Temellerini Sağlamlaştırdı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2010 yılında Yunus Emre Enstitüsü - Türk Kültür Merkez'inin dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla açılarak, Türkiye ile Makedonya arasındaki kültürel işbirliği iyice ivme kazandı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerle Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmış, Türkçeyi öğretmiş ve Makedonya'da yaşayan Türk soydaşlarına yönelik önemli faaliyetler gerekleştirmiştir.

Enstitü, bugüne kadar başta devlet kurumları çalışanları, askerler, diplomatlar olmak üzere 3 binin üzerinde vatandaşa Türkçe öğretti. Ayrıca bir çok Türkiyeli sanatçı, yazar, bilim adamını da Makedonyalı Türk soydaşlarıyla buluşturdu.

Kültürel ve Tarihi Eserlere Sahip Çıkıldı

Makedonya'daki kültürel ve tarihi eserlerin onarımı ya da yeniden inşaatları da Türkiye'nin her zaman öncelik tanıdığı konulardan biriydi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Türkiye cami, saat kule, han, hamam gibi bir çok tarihi ve kültürel değere sahip yapının onarımını ve tadilatını gerçekleştirdi.

19 Mayıs 2014 MC Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov “Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” toplu açılış programı çerçevesinde TİKA tarafından onarılan Atatürk Baba evinin açılışna katıldı Kocaık’ta TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan canlı katılırken TC Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Kocaık’ta yer aldı.

Türkiye Yüzlerce Makedonyalı Öğrenciye Üniversitelerini Açtı

Türkiye Cumhuriyeti, yüzlerce Makedonyalı öğrenciye Türkiye'de ücretsiz ve burslu şekilde okuma fırsatı sundu. Bu durum iki ülke arasındaki eğitim işbirliğine büyük önem kazandırdı. Son yıllarda da Türkiye'den Makedonya'ya 5 binin üzerinde öğrenci okumaya geldi.

Türkiye ile Makedonya'nın eğitim alanındaki işbirliği TİKA'nın da destekleriyle büyük ivme kazandı. TİKA'nın faaliyet başladığı 2006 yılından bugüne kadar hayata geçirdiği 502 projeden bir çoğu da eğitim projeleriydi. Türkiye, TİKA aracılığıyla Makedonya'da 33 okulu yeniden inşaat etti ya da onardı. TİKA'nın son dönemde Debre'de inşa ettiği 5 bin metre karelik bir alana sahip okul ve Gostivar "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulunun geniş kapsamlı tadilatı da önem taşıyor.

TİKA bünyesinde Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik kurslara da devam edilirken bu yıl 11 bölgedeki 24 kurs merkezinde bin 400 öğrenciye Türkçe öğretildi.

Öte yandan, ilkokul, lise ve üniversitede eğitim alan 2 bin öğrenciye de 2015-2016 eğitim öğretim yılında burs desteği sağlandı.