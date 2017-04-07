Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle 14 Nisan tarihinde Ankara'da 'Hun Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı' konulu konferans düzenlenecek.
Konferansta Hun Türk Kurultayı hakkında Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro konuşacak. Konferansta genellikle Turancılığın, tarihi, bugünü ve geleceği üzerinde durulacak.
'Hun Türk Kurultayı'nın Oluşu ve Amacı'...
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